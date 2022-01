Le truffe sono una minaccia costante nel tempo per tutti gli italiani che hanno un conto corrente attivo presso una delle principali banche della nazione. Anche in questi ultimi giorni gli utenti hanno segnato numerosi tentativi di phishing con l’obiettivo da parte dei cybercriminali della rete di rubare i soldi delle potenziali vittime. Questi episodi sono legati anche ad Unicredit.

Unicredit, le truffe che gli utenti devono evitare

Numerosi correntisti che hanno un contratto attivo presso Unicredit hanno ricevuto comunicazioni da parte di finti operatori della banca. I malintenzionati, nelle vesti degli operatori di Unicredit, presentano di solito comunicazioni fasulle alle vittime tra la possibile chiusura unilaterale del conto e l’accredito di ingenti somme sullo stesso piano bancario.

Lo scopo di questi messaggi è quello di indirizzare il pubblico a cliccare su link in allegato ai messaggi che arrivano ora attraverso le mail ora attraverso semplici SMS. In alcuni casi, inoltre, questo genere di messaggi fasulli raggiungono i clienti di Unicredit anche via WhatsApp.

Tale metodo consolidato assicura agli hacker la possibilità di accedere alle informazioni riservate dei clienti Unicredit. Il pericolo in questo caso potrebbe essere massimo in caso di condivisione delle credenziali per l’home banking. Il rischio di perdere i propri risparmi, in tal senso, potrebbe essere più che reale.

Attenzione inoltre anche ad ulteriori effetti collaterali di queste comunicazioni inerenti i conti bancari. Le truffe di Unicredit servono ai cybercriminali anche per attivare una serie di servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre delle vittime.