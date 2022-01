Le novità tariffarie di questa prima parte del 2022 riguardano molti clienti di TIM. Se nelle precedenti occasioni abbiamo mostrato rimodulazioni che hanno aumentato il prezzo mensile degli abbonati con piano per la telefonia mobile, in questa circostanza andremo a mostrare un’occasione di risparmio per tutti gli abbonati del provider italiano.

TIM, nel nuovo anno un possibile sconto di 2 euro

La principale novità in ambito tariffario per TIM riguarda una rinnovata politica per il servizio Sempre Connesso. A partire dallo scorso 31 Maggio, infatti, questo servizio non è più obbligatorio per i clienti. Ciò significa che gli utenti che andranno ad eliminare questo servizio potranno risparmiare sino ad un massimo di 2 euro ogni mese.

Al netto della possibilità di cancellazione, non cambiano le condizioni per il servizio Sempre Connesso. La funzione di TIM si attiva sempre in automatico in caso di mancato credito per il rinnovo mensile. Al tempo stesso gli utenti riceveranno un ticket giornaliero con soglie di consumo illimitate per chiamate, SMS e internet al costo di 0,90 euro per un singolo giorno.

I consumi giornalieri previsti con il servizio Sempre Connesso saranno disponibili sempre al costo di 0,90 euro per un secondo giorno, portando l’ammontare della spesa mensile ad 1,80 euro. Solo al terzo giorno TIM bloccherà i consumi in uscita, mentre il credito a debito sarà recuperato con la prima ricarica utile.

Gli utenti che hanno intenzione di disattivare la funzione di Sempre Connesso potranno operare nell’area personale online o comunicando direttamente con un operatore call center, chiamando il numero 119.