Netflix rappresenta oramai una certezza sotto il punto di vista dei contenuti in ambito televisivo. Nelle ultime settimane, con la presenza di due film apprezzati sia dal pubblico che dalla critica, come Don’t Look up e E’ stata la mano di Dio, la piattaforma streaming ha tenuto dinanzi agli schermi migliaia di abbonati. Anche nel 2022 sono in arrivo novità sia per produzioni cinematografiche che per le serie tv.

Netflix, i nuovi prezzi a partire dal 2022

Sempre il 2022 però per i clienti di Netflix sarà anche l’anno dell’ennesima rimodulazioni sui costi. Proprio in queste settimane, infatti il servizio introdurrà i suoi listini.

Stando a quelle che sono le novità previste dal gruppo commerciale di Netflix, a breve saranno introdotti nuovi prezzi per due dei tre attuali piani di visione. Un primo cambiamento è quello relativo al ticket Premium. I clienti che scelgono il pacchetto più completo della tv streaming dovranno pagare 18,99 euro invece di 16,99 euro. Confermati invece i servizi con la visione su un massimo di quattro dispositivi in contemporanea e con la presenza della tecnologia 4K UHD.

Altra novità sui costi per tutti i clienti di Netflix è quella relativa al pacchetto Standard. Gli utenti in questa circostanza si troveranno a pagare un nuovo prezzo di 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Il ticket Standard prevede due schermi in contemporanea per i contenuti con la tecnologia del Full HD.

I cambi di prezzo sono rivolti in maniera univoca sia verso gli attuali abbonati sia verso coloro che attiveranno un nuovo profilo.