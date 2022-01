Netflix, una delle piattaforme di contenuti in streaming più famose al mondo, avrebbe nuovamente aumentato i prezzi dei propri abbonamenti, per il momento solo negli Stati Uniti.

La notizia ha creato molto scalpore in Europa perché, la scorsa volta che gli abbonamenti hanno subito un rincaro negli USA, l’hanno poi subito anche in Europa. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Netflix ha aumentato i prezzi degli abbonamenti in USA

Netflix aumenta nuovamente i prezzi dei suoi abbonamenti negli Stati Uniti. Sembra esserci un pattern nel progressivo aumento dei costi del servizio, esattamente come succede in Italia. Più o meno ogni due anni la società aumenta i prezzi degli abbonamenti. In Italia sono aumentati nel 2021, e andando a ritroso si trovano aumenti nel 2019 e nel 2017. Ogni 2 anni insomma, esattamente come succede negli Stati Uniti. In America infatti i precedenti rincari ci sono stati nel 2015, nel 2017 e nel 2019. Il 2020 è stato un anno anomalo con un ulteriore rincaro .

Stavolta ad essere colpiti sono tutti e tre i piani. Il piano Base, comprensivo di streaming su un solo dispositivo, passa da 9 a 10 dollari al mese. Quello Standard passa da 14 a 15,50$, mentre quello 4K, con la visione contemporanea su 4 schermi, passa da 18 a 20 dollari al mese. L’aumento ha colpito anche il Canada. Come di consueto l’aumento colpirà nell’immediato solo i nuovi iscritti. I già abbonati si vedranno aumentare gradualmente il costo, esattamente come successo in Italia. Nel nostro caso ad esempio, l’aumento fu annunciato a fine ottobre ma è stato messo in atto da Netflix solo a fine dicembre 2021.

E valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto nel 2021. L’aumento arriva in un momento davvero particolare per Netflix. Da una parte il servizio continua a sfornare contenuti di qualità visti e discussi in tutto il mondo, come Squid Game, Don’t Look Up, The Witcher e tanti altri. Dall’altra parte, di servizi di streaming alternativi ce ne sono sempre di più, tutti caratterizzati da prezzi di gran lunga inferiori a quelli applicati da Netflix.