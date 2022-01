Gli smartphone sono davvero scontatissimi da MediaWorld con la nuova campagna promozionale che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti che vorranno recarsi in negozio, o affidarsi direttamente al sito ufficiale della stessa.

I prezzi appaiono sin da subito molto più economici del normale, essendo anche applicati su modelli dalla qualità decisamente elevata. L’unico aspetto da tenere bene a mente riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione nel momento in cui si acquistasse un dispositivo dal sito ufficiale, questo sarà necessario indipendentemente dal livello di spesa.

MediaWorld: offerte così sono da far impazzire

Scoperte le nuove offerte del volantino MediaWorld, nascondono occasioni molto interessanti con un fortissimo focus sulla telefonia mobile di ultima generazione, e non solo. Potrebbe essere il momento giusto per acquistare un top di gamma di ultima generazione, a tutti gli effetti la campagna promette un prezzo relativamente basso su Apple iPhone 13 e 13 Pro, con picco a 1099 euro, affiancati da Galaxy S21 e S21 FE, il cui prezzo più alto si aggira attorno ai 749 euro.

Chiaramente l’intenzione dell’azienda è di soddisfare tutti gli utenti, anche coloro che non vogliono spendere troppo sull’acquisto di uno smartphone, per questo motivo sono da segnalare anche i vari galaxy A12, Realme o Galaxy A03. Indipendentemente dal modello, ricordiamo che sono prodotti distribuiti nella loro versione no brand, che prevede anche la garanzia della durata di 24 mesi. Maggiori informazioni sono legate a questo indirizzo.