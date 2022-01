A partire da ieri 16 gennaio 2022 l’operatore virtuale ho.Mobile ha lanciato delle nuove offerte molto interessanti, ad un prezzo molto conveniente. I prezzi mensili sono diversi a seconda dall’operatore di provenienza.

Da ieri è anche disponibile n nuovo spot con il nuovo claim “Al mondo c’è chi ha e chi ho.” e ci sono alcuni cambiamenti all’interno del sito ufficiale ho-mobile.it.

ho.Mobile ha lanciato due nuove offerte

Partiamo dall’offerta denominata ho. 8,99 100 Giga che ogni mese prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 8,99 euro al mese. In Roaming UE è previsto un limite di 5,9 Giga al mese. ho. 8,99 100 Giga prevede un costo di attivazione pari a 9 euro, mentre il costo standard per la nuova SIM ricaricabile è di 0,99 euro.

L’offerta in questione può essere attivata online, con spedizione a domicilio o ritiro nelle edicole convenzionate, a seguito di una spesa iniziale di 18,99 euro, che include il primo mese dell’offerta e il costo della nuova SIM ricaricabile ho. Mobile. Invece l’offerta ho. 13,99 100 Giga ogni mese prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 13,99 euro al mese. In Roaming UE è previsto un limite di 9,2 Giga al mese.

L’offerta è attivabile per chi attiva una nuova SIM ricaricabile ho. con contestuale richiesta di portabilità. L’offerta è disponibile in portabilità principalmente dai nuovi clienti provenienti da TIM, Kena Mobile, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile.