Secondo le ultime indiscrezioni, lo smartphone pieghevole a cui sta lavorando il colosso Google, si chiamerà Pixel Notepad. Le notizie sono state scovate nella beta di Android 12, insieme al probabile prezzo.

Stando a quanto riferito da 9to5Google, il nuovo dispositivo pieghevole arriverà sul mercato come Pixel Notepad, e non come Pixel Fold. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli trapelati dalla Beta.

Google Pixel Notepad sarà il nome del pieghevole del colosso

Le fonti citate indicano anche che era stato considerato Pixel Logbook come nome per la commercializzazione. Inoltre, sembra che Pixel Notepad arriverà sul mercato a un prezzo inferiore a quello di Galaxy Z Fold 3, che in USA è stato lanciato a 1.799 dollari. Un dettaglio del genere sul prezzo non era così atteso, visto che si tratterà della primissima generazione di pieghevoli di casa Google. Ricordiamo che i primi pieghevoli di Samsung arrivarono sul mercato USA a prezzi intorno ai 2.000 dollari.

Chiaramente gran parte dei dettagli appena emerso su Pixel Notepad può cambiare fino al lancio ufficiale. Attualmente Google si rifiuta di commentare i rumor sul suo pieghevole. Il dispositivo dovrebbe avere un form factor che ricorda quello di OPPO Find N. Per quanto riguarda la disponibilità, il primo smartphone pieghevole di Google dovrebbe essere lanciato inizialmente in esclusiva negli Stati Uniti, per poi raggiungere nei mesi successivi altri mercati.

Probabilmente per questo modello il colosso di Mountain View non ha in programma una commercializzazione globale e ciò potrebbe essere giustificato anche dalla necessità di capire che genere di accoglienza un dispositivo di questo tipo potrebbe ricevere.