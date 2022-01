Nuova campagna promozionale di Expert che racchiude un volantino con il quale gli utenti possono confrontarsi ed avere comunque la certezza di essere tra i primi a risparmiare a questi livelli, dati i prezzi tanto bassi da far letteralmente girare la testa.

Approfittare del volantino è davvero semplicissimo, basterà recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, oppure decidere di collegarsi all’e-commerce aziendale, ed il gioco è fatto. L’unica cosa da sapere riguarda il pagamento delle spese di spedizione, indipendentemente dal livello dell’ordina, sarà necessario aggiungere un piccolo contributo per la consegna a domicilio.

Vi attendono incredibili codici sconto Amazon gratis e splendide offerte, solo su questo canale Telegram.

Expert: le offerte più ricche di prezzi bassi

La spesa da sostenere da expert è davvero ridottissima, il nuovo volantino riesce ad avvicinare gli utenti proponendo una serie di occasioni dai prezzi decisamente più bassi del normale, come ad esempio Oppo Find X3 Neo, il migliore della fascia medio-alta, proposto a 549 euro, passando anche per Apple iPhone 12 Mini, attualmente acquistabile con un esborso finale di 649 euro.

Tutti gli utenti che invece sono alla ricerca di una soluzione più economica, spendendo ad esempio al massimo 400 euro, potranno decidere di approfittare di Oppo A53s, Motorola E7i, Motorola Moto G30, Redmi Note 10 o anche di TCL 20L. Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che vi attende direttamente da Expert, per ogni altro dettaglio in merito raccomandiamo di aprire il sito ufficiale, troverete tutte le informazioni del caso ed i migliori sconti a disposizione della maggior parte di noi sul territorio.