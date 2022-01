I prodotti da Euronics presentano prezzi decisamente ribassati rispetto al listino originario, in questo modo gli utenti sono sicuri di avere la certezza di risparmiare, senza dover mai rinunciare alla qualità generale dei prodotti che andranno aggiungere al proprio carrello.

Il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse giornate, il focus è mirato sempre sulla telefonia mobile, ricordando comunque che i prezzi sono da considerarsi attivi solamente nei singoli punti vendita, con localizzazione specifica in determinati negozi. In altre parole i prezzi potrebbero essere differenti in relazione al socio di appartenenza, nell’articolo vi parliamo di quanto previsto da Euronics Nova.

Euronics: da urlo la nuova campagna promozionale

La corrente campagna promozionale di Euronics punta a permette agli utenti di acquistare i nuovi smartphone Samsung Galaxy, riuscendo a pagarli cifre decisamente inferiori rispetto ai listini originari. I due modelli effettivamente in promozione sono appunto Galaxy S21 e S21+, proposti addirittura alla stessa identica cifra. Nel caso in cui invece si volesse un top di gamma di casa Oppo, sarà possibile scegliere tra Reno 6Pro, disponibile a 699 euro, oppure l’ottimo Find X3 Neo, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 549 euro.

Molto buono è anche lo sconto applicato su Oppo Reno6, la versione più economica della suddetta serie, oggi disponibile a 429 euro. Le restanti promozioni hanno prezzi decisamente più bassi, ma non potendole riassumere nel nostro elenco, consigliamo il collegamento diretto al sito ufficiale di Euronics.