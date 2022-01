Esselunga propone agli utenti italiani una campagna promozionale dalla qualità superiore alle aspettative, al suo interno si trovano prodotti decisamente scontati a prezzi molto più bassi del normale, con i quali accedere a prestazioni dall’elevata qualità.

Come tutte le precedenti soluzioni di esselunga, anche la corrente risulta essere disponibile in esclusiva nei singoli punti vendita sul territorio nazionale, con estesa la possibilità di accedervi senza distinzioni o vincoli regionali. Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero essere limitate, di conseguenza sarà possibile godere degli sconti anche in prossimità della data di scadenza della campagna.

Esselunga: che occasioni da non perdere

Esselunga riesce a sopraffare Unieuro con il lancio del miglior volantino del mese di Gennaio 2022, al suo interno si trovano sconti decisamente interessanti, tutti applicati però su modelli dal prezzo finale decisamente basso, inferiore a 319 euro.

Il prodotto di cui consigliamo caldamente l’acquisto è lo xiaomi Mi 11 Lite 5G, un dispositivo commercializzato nel corso del 2021, ed impreziosito da alcune specifiche che sono in grado di catturare l’attenzione dei consumatori. La prima, e più importante, riguarda chiaramente la connettività 5G, sebbene ancora poco diffusa sul territorio nazionale; il prezzo di vendita raggiunge proprio la cifra indicata poco sopra, sono necessari 319 euro per il suo acquisto.

L’alternativa decisamente più economica, invece, è il Samsung Galaxy A03s, un dispositivo che propone al pubblico un buonissimo rapporto qualità/prezzo, richiedendo difatti un esborso finale pari a soli 129 euro per il suo acquisto. Maggiori dettagli li potete trovare qui.