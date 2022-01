Comet propone al consumatore finale una campagna promozionale assolutamente incantevole, al cui interno si possono trovare prodotti a prezzi sempre più bassi e convenienti, ma sopratutto smartphone in vendita a cifre mai viste prima d’ora.

Risparmiare con Comet potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, per due motivi in particolare. In primis l’accessibilità è estesa ad un qualsiasi punto vendita in Italia, nonché all’e-commerce aziendale, il quale promuove anche la spedizione gratuita presso il domicilio (quando l’ordine supera il valore limite di 49 euro). In secondo luogo, coloro che spenderanno più di 199 euro potranno eventualmente richiedere la rateizzazione senza interessi, o Tasso Zero.

Comet: nuove offerte inaspettate con prezzi mai visti prima

Offerte assurde attendono gli utenti da Comet, con il nuovo volantino attivato nel periodo corrente, l’azienda pone l’accento sulla fascia alta della telefonia mobile, promettendo sconti assurdi a tutti i livelli. Partendo proprio dai più costosi prodotti del periodo, ecco arrivare Oppo Find X3 Neo a 569 euro, il migliore per il rapporto qualità/prezzo, affiancato dal fratello Reno6 Pro, disponibile a 699 euro. Per quanto riguarda il mondo Samsung, segnaliamo la presenza dell’ottimo galaxy Z Flip3, disponibile a 799 euro.

Molto buona è anche la dotazione degli sconti in relazione alla fascia di prezzo inferiore ai 400 euro, infatti sono disponibili all’acquisto anche galaxy S20 FE, Xiaomi Mi 11 Lite o Oppo Find X3 Lite, tutti dispositivi dalle buone prestazioni generali. Ogni altra informazione in merito è raggiungibile mediante la pressione di questo link.