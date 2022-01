Lo sbarco di Android 12 porterà una seria ventata di novità per tutti gli utenti. Tra queste ce ne sarà una poco nota che non tutti potrebbero apprezzare. Riguarda le chiamate vocali che al di sopra delle app restano le più usate in tutta l’Italia.

Mentre tutti propendono per lo spegnimento del 3G gli sviluppatori di casa Google pensano ad un modo per offuscare le telefonate in 2G che restano, ad onor del vero, un importante salvagente quando tutto il restro va male. Approvato il 5G e ben venga il 4G ma in alcune occasioni la rete di seconda generazione resta ancora un tassello fondamentale. Sparirà a breve? Scopriamo cosa intende fare BigG.

Addio 2G con Android 12: stanno per sparire le classiche telefonate?

La domanda che molti si pongono alla vigilia della decisione dell’azienda di Mountain View è chiara. Dovremo rinunciare alle chiamate per affidarci ai contatti via applicazione? Si romperà questo storico ponte telecomunicativo tra gli utenti?

Per quanto la privacy è chiaro che intercedere in una comunicazione senza fili 2G sia relativamente semplice rispetto ad una conversazione cifrata con vari algoritmi di sicurezza come quelli odierni. Su questo la versione 12 di Android pone un rimedio con la possibilità di disabilitare il 2G tramite una nuova opzione integrata nel sistema che troveremo su Impostazioni > Rete e Internet > SIM.

Tale opzione precedente richiede la versione 1.6 di radio HAL che molti dispositivi hanno ottenuto di recente. Tanti telefoni, ad ogni modo, potrebbero esserne sprovvisti. Si tratta di un escamotage hardware oltre che software, serve infatti una predisposizione dle costruttore.una possibilità concessa a tanti utenti che possono prendere consapevolezza di una nuova opzione la cui diffusione si preannuncia capiillare. All’occorrenza si potrà ovviamente riattiva a propria discrezione. Rinunceresti al 2G? Spazio alle tue opinioni.