WhatsApp: la truffa del 2022, un messaggio regala 500 euro di buono Esselunga

Da diversi giorni non si parla d’altro: secondo quanto riportato sarebbero tante le truffe ad aver invaso il web. Più in particolare a permettere a queste di diffondersi sarebbero le applicazioni di messaggistica istantanea ovviamente in maniera totalmente inconsapevole. WhatsApp è uno dei driver preferiti dei truffatori, siccome grazie alle catene è possibile smistare un messaggio e farlo diffonde rinfresca l’Italia.

Sono arrivate notizie davvero incredibile che parli libero proprio del contenuto del messaggio. Si tratta di una truffa che cerca di convincere gli utenti ad iscriversi alla pagina con il link contenuto nel testo stesso facendo credere che Esselunga regali un buono da 500 € nei suoi punti vendita. Ovviamente non c’è nulla di vero in tutto questo e a precisare la situazione ci ha pensato proprio il noto colosso che ha emesso un comunicato ufficiale.

WhatsApp: questo è il comunicato da parte di Esselunga che smentisce l’intera situazione

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.