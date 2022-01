Vodafone 50 Giga Free riproposta ad alcuni già clienti

L’operatore telefonico Vodafone Italia ha deciso di riproporre ad alcuni già clienti privati ricaricabili, la possibilità di fruire della promo gratuita denominata 50 Giga Free.

Quest’ultima offre un bundle di traffico dati pari a 50 Giga mensili, per 12 mesi dall’attivazione. Stiamo parlando di una promozione gratuita che prevede 50 Giga al mese di traffico internet per 1 anno dal momento della sottoscrizione. Non sono richiesti costi mensili o aggiuntivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone propone 50 Giga mensili aggiuntivi ad alcuni già clienti

50 Giga Free può essere proposta tramite SMS informativo, mediante l’Applicazione My Vodafone e attraverso il sito ufficiale di dell’operatore rosso. Si citano anche l’IVR 40333, 42100, 42200 e il contatto con il Servizio Clienti 190. Ecco l’esempio di un SMS inviato da Vodafone: “Ti ringraziamo di essere cliente Vodafone con 50 Giga al mese IN REGALO per 1 anno perché per noi sei importante! Attivali entro domani: basta rispondere 50 a questo messaggio. Dopo 1 anno si disattivano in automatico e senza alcun costo“.

Trascorso il periodo promozionale, è prevista la disattivazione automatica. Superato il traffico dati previsto dalla 50 Giga Free e degli eventuali Giga presenti nelle altre opzioni dati attive sulla propria linea mobile Vodafone, si continua a navigare secondo la propria configurazione tariffaria. Se il cliente non è stato selezionato per attivarla tramite l’IVR 42100 non è escluso che possa ricevere la proposta di attivazione in altri canali.

Si specifica che il traffico dati in omaggio offerto dalla suddetta promozione, può essere fruito soltanto in Italia. Per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi, la promo è caratterizzata da un contatore dedicato, differente rispetto a quello riguardante eventuali altre offerte attive sulla propria linea mobile.