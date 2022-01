Nelle ultime ore l’operatore virtuale Very Mobile ha lanciato una nuova campagna SMS verso tutti gli ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale per proporre loro un’offerta.

L’offerta in questione è quella che dispone di 220 GB di traffico mensile insieme a minuti ed SMS, ora attivabile anche in versione winback. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile: ora disponibile anche in winback l’offerta con 220 GB

Very 9,99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico internet mobile al costo di 9,99 euro al mese. Come già raccontato in anteprima da MondoMobileWeb, l’offerta Very 9,99 è la precedente Very Xmas, che a partire dal dall’11 Gennaio 2022 ha cambiato nome mantenendo sia il prezzo che il bundle mensile previsti in precedenza.

In condizioni normali, per sottoscrivere questa offerta di rete mobile bisogna richiedere la portabilità da alcuni specifici operatori, entro il 7 Febbraio 2022 salvo cambiamenti nelle prossime settimane. Invece, per gli ex clienti che hanno ricevuto il messaggio promozionale da parte di Very Mobile, l’operatore di provenienza non è importante, ma è necessario soltanto aver ricevuto l’SMS informativo. In questo caso, la scadenza è fissata al 19 Gennaio 2022, salvo proroghe.

Ecco il messaggio dell’operatore: “Passa a Very entro il 19 Gennaio 2022 con la nostra offerta più GIGAntesca di sempre! 220 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese. In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/v-promo o nei negozi Very“.