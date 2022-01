Unieuro si avvicina il più possibile alle richieste degli utenti italiani, con il lancio di una campagna promozionale che vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, proponendo ottime occasioni al giusto prezzo finale di vendita.

Tutti gli sconti che troverete raccontati nel nostro articolo, sono attivi anche online, in tal modo i clienti vi possono accedere tranquillamente dal divano di casa propria, avendo la certezza di ricevere la merce presso il domicilio, assolutamente senza costi aggiuntivi, nel momento in cui comunque dovessero spendere più di 49 euro. La rateizzazione a Tasso Zero, al contrario, potrà essere richiesta spendendo più di 199 euro.

Unieuro da urlo: offerte così sono inaspettate

Nuove offerte sono state incluse in un volantino che ha davvero moltissimo da dire al pubblico italiano, i prezzi sono decisamente bassi e convenienti su tanti prodotti, a partire ad esempio dai top di gamma più in voga e richiesti del periodo. I migliori in circolazione vanno a toccare il Galaxy S21 Ultra 5G, top assoluto del 2021 oggi acquistabile con un esborso finale di 999 euro. Volendo invece restare su un prodotto più recente, ecco arrivare il Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 699 euro.

Non mancano soluzioni decisamente più alla portata dei comuni mortali, volendo spendere al massimo 400 euro risulta possibile acquistare anche Oppo A94, Realme GT Master Edition, Realme Narzo, Huawei Nova 8i, Xiaomi Redmi 10 e tantissimi altri ancora. I dettagli li trovate premendo questo link.