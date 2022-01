Le truffe per i principali istituti di credito bancari italiani continuano ad essere una grande minaccia di queste ultime settimane. Molti clienti di Unicredit di BNL, in tal senso, stanno ricevendo numerose comunicazioni fasulle da parte di malintenzionati della rete. Queste comunicazioni fasulli arrivano ora attraverso semplici SMS ora attraverso la posta elettronica.

Unicredit e BNL, la strategia degli hacker per rubare soldi dai conti

La strategia che hanno messo a punto gli hacker per le truffe di Unicredit e BNL sono oramai consolidate. I malintenzionati si fingono operatori dei due principali istituti di credito e presentano agli utenti scenari del tutto illusori sia in negativo che in positivo, tra la chiusura unilaterale dei conti correnti e l’accredito di ingenti cifre sullo stesso conte.

Ovviamente queste comunicazioni sono del tutti pretestuose e fasulle. L’obiettivo dei malintenzionati è infatti molto semplice. Questi tentativi di truffa hanno il semplice scopo di indirizzare i lettori su una serie di link in allegato alle medesime comunicazioni.

I clienti Unicredit e BNL che cadono nella trappola ed al tempo stesso cliccano sui link degli SMS e delle mail rischiano di condividere in automatico le loro informazioni personali. Da qui il rischio di un furto d’identità è molto concreto.

Al tempo stesso, sempre per mezzo di questi messaggi gli utenti rischiano la condivisione delle loro credenziali home banking. In tal circostanza, laddove sconosciuti dovessero entrare in possesso delle credenziali home banking, il rischio di perdere denaro dal conto Unicredit o BNL potrebbe essere davvero elevato per tutti i correntisti.