Unicredit: phishing e truffe portano i conti correnti a zero, ecco il messaggio

Unicredit è il nuovo obiettivo che i truffatori avevano messo nel mirino. La nota banca ha visto il suo nome finire all’interno di una nuova truffa phishing che avrebbe colpito migliaia di utenti in Italia. L’obiettivo era far credere a tutti che ci fossero dei problemi sui loro conti, portandoli poi a cliccare sui link dove avrebbero concesso poi le loro credenziali di accesso.

Non c’è in realtà nulla di vero in tutto questo, con i poveri utenti che inserendo le credenziali per accedere al proprio conto, non faranno altro che regalarle ai truffatori. Sarà quindi per loro poi molto semplice svuotare i conti in pochi minuti.

Unicredit ed altre banche vanno contro la nuova truffa phishing: il messaggio che dovete assolutamente evitare

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :