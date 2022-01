Trony fa di tutto per avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia presso i suoi punti vendita, i prezzi sono decisamente più bassi di quanto avevamo visto in passato, e sopratutto gli smartphone raggiungono prestazioni veramente incredibili.

Tutte le nuove offerte del volantino fortunatamente non risultano essere limitate a specifici negozi sul territorio, in questo modo i clienti vi possono accedere recandosi presso il punto più vicino alla propria residenza, senza limitazioni particolari. Le scorte dovrebbero essere sufficienti per soddisfare tutte le richieste, almeno stando a quanto comunicato dall’azienda.

Ricordatevi di iscrivervi subito al canale Telegram dedicato ad Amazon, premendo questo link, riceverete ogni giorno tantissimi codici sconto gratis.

Trony: quante occasioni e che prezzi veramente bassi

Le occasioni in casa Trony raggiungono livelli incredibilmente elevati, infatti racchiudono al proprio interno la possibilità di mettere le mani su alcuni dei modelli più in voga del periodo. Il migliore in assoluto resta chiaramente il Samsung Galaxy S21, un prodotto che al giorno d’oggi può difatti essere acquistato a soli 699 euro, e che promette prestazioni da top di gamma assoluto. Per quanto riguarda il mondo dei foldable, invece, da non trascurare nemmeno la presenza di Galaxy Z Flip3, il più recente della propria stirpe, disponibile a 749 euro.

Volgendo l’attenzione verso la fascia più economica, il migliore per il rapporto qualità/prezzo, è chiaramente l’Oppo find X3 Lite, lanciato nel corso del 2021 e richiestissimo dagli utenti, riesce a convince con ottime prestazioni generali. I dettagli del volantino li trovate comunque raccolti al seguente collegamento.