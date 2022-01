MediaWorld capisce il momento e prova irrimediabilmente a lanciare la sfida a Unieuro, con una campagna promozionale decisamente ricca di prezzi molto più bassi del normale, e sopratutto offrendo all’utente finale la possibilità di spendere decisamente meno sui migliori prodotti in circolazione.

Le offerte da MediaWorld sono assolutamente incredibili, come al solito gli acquisti possono essere comunque effettuati senza problemi anche sul sito ufficiale, così si avrà la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, a patto che comunque si pensino di spendere anche 10 euro per i costi di spedizione. Indipendentemente da ciò, i prodotti sono distribuiti con la loro garanzia di 2 anni, e senza altri vincoli.

Non perdete altro tempo, correte su questo canale Telegram e riceverete gratis i migliori codici sconto Amazon.

MediaWorld: prezzi così non si erano mai visti prima

Mediaworld fa letteralmente impazzire gli utenti che sono oggi alla ricerca delle migliori occasioni per risparmiare, all’interno del volantino si trovano ottimi prodotti a prezzi da saldo, partendo ad esempio dalla fascia più alta della telefonia mobile. In questo caso l’attenzione viene catturata dagli ultimi Apple iPhone 13 e 13 Pro, acquistabili rispettivamente al massimo a 1099 euro, per scendere verso i leggermente più datati, ma ugualmente performanti, Galaxy S21, disponibile a 749 euro. Da notare la presenza dell’ultimo Galaxy S21 FE, un terminale recentissimo che oggi può essere acquistato a 699 euro.

Sempre restando nella telefonia mobile, le offerte non terminano qui, sono presenti galaxy A12 e Galaxy A03 per la fascia bassa, e tantissimi altri modelli da non perdere di vista. Per i dettagli collegatevi qui.