Iliad assicura a tutti i suoi clienti le migliori promozioni per la telefonia mobile. Il gestore francese garantisce a tutti gli abbonati una serie di tariffe low cost con consumi senza limiti e con prezzi da vero e proprio ribasso. Oltre alle ricaricabili per la telefonia mobile, a breve gli utenti avranno a loro disposizione anche una serie di tariffe per la Fibra ottica.

Iliad, le prime offerte per la Fibra ottica in arrivo per il 2022

L’ingresso di Iliad nel campo della Fibra ottica è quasi ufficiale. Mantenendo fede ad un impegno per la telefonia fissa, il provider a breve assicurerà a tutti i suoi clienti una serie di tariffe all inclusive con i consumi della telefonia mobile che si aggiungeranno proprio alle offerte per la Fibra ottica. Il provider assicurerà come sempre i prezzi più bassi del mercato.

Al fine di assicurare ai clienti il migliore servizio possibile, Iliad ha già stretto due partnership con Open Fiber e FiberCop. Proprio questi accordi saranno necessari per assicurare la presenza delle rete di telefonia fissa nelle case degli italiani. Al tempo stesso, Iliad ha anche ricevuto l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel campo della telefonia domestica.

La curiosità degli abbonati di Iliad è ora tutta rivolta a quelle che saranno le tempistiche per la disponibilità delle offerte Fibra ottica. In base alle ultime indiscrezioni, le prime offerte di Iliad per la rete fissa dovrebbero arrivare entro la prima metà del 2022, anche se alcune sorprese potrebbero arrivare già alla fine di quest’inverno.