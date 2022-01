Expert riparte a Gennaio 2022 con una campagna promozionale decisamente interessante, nonché ricchissima di prezzi che possono davvero aiutare gli utenti a risparmiare più del previsto sui vari acquisti effettivamente effettuati.

Sulla falsa riga di quanto stiamo vedendo nel periodo da MediaWorld, anche in questo caso gli ordini potranno essere presentati online sul sito aziendale, con pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, tutto ciò è esteso ad ogni categoria merceologica e fascia di prezzo di riferimento. L’unico vincolo è il suddetto, per il resto tutto è lecito, come garanzia di 2 anni e scorte quasi illimitate.

Expert: tutti questi sconti non li avete mai visti

Con Expert gli utenti si ritrovano a poter accedere a top di gamma, spendendo sempre meno di quanto era stato preventivato; la campagna promozionale è proprio questa, è infatti disponibile un ottimo Oppo Find X3 Neo al prezzo di 549 euro, un must have assoluto anche nell’anno corrente, dato l’ottima qualità generale. Volendo invece acquistare un prodotto Apple, il consiglio è di optare per iPhone 12 Mini, il più economico della scorsa line-up e disponibile a 649 euro.

Nella fascia che non supera i 400 euro, invece, ecco arrivare altri prodotti ugualmente interessanti, quali sono rappresentati da Motorola E7i, Redmi Note 10, Motorola Moto G30, ma anche Oppo A53s e TCL 20L, tutti in vendita con la solita garanzia di 24 mesi e no brand. I dettagli sono raccolti a questo indirizzo.