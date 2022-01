Esselunga prova ad attirare gli utenti in negozio, con una campagna promozionale veramente incredibile, dotata di prezzi molto più bassi del normale, e sopratutto modelli dalla qualità estremamente elevata, che possono garantire prestazioni di livello eccellente.

Per essere sicuri di poter accedere all’ottima campagna, è bene sapere che è assolutamente necessario recarsi fisicamente in negozio, ma che comunque le scorte non dovrebbero essere limitate. I vincoli che si celano alle spalle della campagna sono pressoché nulli, se non per quanto riguarda l’impossibilità di accedervi tramite il sito ufficiale.

Esselunga da paura: arrivano prezzi molto più bassi del normale

Esselunga pare assolutamente inarrestabile, la corrente campagna promozionale cattura l’attenzione dei tantissimi consumatori in Italia, con prezzi sempre più economici e scontati, e soprattutto prodotti dalla buona qualità generale. I migliori prezzi in circolazione sono stati applicati sull’acquisto di Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un prodotto che promette la connettività 5G, discrete prestazioni generali, un ottimo display ed un comparto fotografico di livello, dietro il pagamento di soli 319 euro.

Volendo invece ridurre la spesa di altri 200 euro, il nostro consiglio è di virare direttamente su Galaxy A03s, il suo prezzo di 129 euro pare essere più che adeguato per le prestazioni garantite, e sopratutto il risparmio che mette tra le mani dei vari consumatori che lo sceglieranno. Se volete approfondire la conoscenza del volantino che abbiamo discusso nell’articolo, consigliamo il collegamento al sito di Esselunga, premendo il link seguente.