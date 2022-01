Comet recupera in pochissimo tempo il terreno perso nelle scorse settimane, proponendo difatti una campagna promozionale piena zeppa di occasioni dal risparmio quasi assicurato, e farcita di prodotti dall’elevato interesse commerciale.

I vincoli che limitano la fruibilità della soluzione corrente sono praticamente inesistenti, ovvero tutti possono accedere agli sconti decidendo di recarsi personalmente in un negozio, oppure affidandosi all’e-commerce nazionale. Il secondo tipo è sicuramente favorito, proprio per la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse comunque superare i 49 euro.

Comet: che occasioni e che prezzi assurdi

Sconti assurdi vi attendono direttamente da Comet, grazie alla presenza di un volantino che davvero ha tanto da dire al resto del mondo della rivendita. La fascia alta della telefonia mobile è rappresentata dall’ottimo Galaxy Z Flip3, il foldable più recente, disponibile pensate a soli 799 euro. Le alternative sono rappresentate da modelli di casa Oppo, con Find X3 Neo e Reno6 Pro, acquistabili a 569 e 699 euro.

Per quanto riguarda i prodotti con prezzi inferiori ai 400 euro, non mancano sorprese assolutamente invitanti, ovvero Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite o anche galaxy S20 FE, solamente per citarne alcuni. Sono dispositivi dalla qualità elevatissima, raggiungibili con spese non particolarmente elevate. Se volete conoscere da vicino ed approfondire il volantino che vi abbiamo raccontato nell’articolo, allora dovete assolutamente ricorrere al sito che vi linkiamo direttamente qui, troverete tutti i dettagli.