Bennet da spavento: sconti al 90% e prezzi quasi azzerati sugli smartphone

Con Bennet non si scherza assolutamente, arriva il volantino che nasconde occasioni davvero incredibili per tutti gli utenti.

Gli smartphone non sono mai stati così economici come da Bennet nell’ultimo periodo, grazie al nuovo volantino tutti gli utenti possono davvero pensare di accedere ad una campagna promozionale memorabile, senza risvolti o brutte sorprese.

In contrasto con quanto sta accadendo nel periodo direttamente da Euronics, con Bennet tutti riescono a godere dei medesimi sconti, indipendentemente dalla localizzazione territoriale, o da altro tipo di posizionamento regionale. I prezzi sono scontati per l’intero periodo di validità della campagna, in quanto le scorte non dovrebbero essere assolutamente limitate.

Bennet: tutte le offerte del mese di Gennaio

Bennet riparte proponendo uno sconto interessante su un prodotto Apple, in particolare segnaliamo la presenza di iPhone 12 ad un prezzo quasi mai visto prima, saranno necessari 699 euro per l’acquisto della variante no brand con 128GB di memoria interna.

L’alternativa più valida ed economica è rappresentata dal Galaxy S20 FE, il prodotto da 400 euro che convince per la qualità delle prestazioni, ricordando infatti integrare le medesime specifiche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon. Non mancano chiaramente riferimenti a prodotti di altro tipo, come galaxy A32 o Alcatel 5030D, tutti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per le migliori offerte del volantino Bennet, dovete comunque ricorrere al collegamento al seguente link, in modo da poter approfondire la conoscenza della campagna, scoprendo da vicino quali sono i prezzi più bassi in assoluto pensati appositamente per voi.