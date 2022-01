Le nuove batterie pensate per le auto elettriche sono cinque volte più potenti grazie ad un rivestimento ispirato alle membrane biologiche presenti in natura.

Un team dell’Università del Michigan ha utilizzato il kevlar riciclato, lo stesso materiale che si trova nei giubbotti antiproiettile, per creare una rete simile a una membrana cellulare. Lo hanno quindi utilizzato per migliorare le nuove batterie dei veicoli elettrici, quelle in litio-zolfo. La durata del ciclo di questo tipo di batteria, ovvero il numero di volte in cui può essere caricata, è insufficiente per l’uso commerciale dei veicoli elettrici, nonostante i vantaggi in termini di capacità.

L’instabilità intrinseca dei catodi delle batterie al litio-zolfo, che subiscono una variazione delle dimensioni del 78% ad ogni ciclo di carica, implica che sono estremamente poco pratici per l’uso nell’elettronica di consumo. Questa problematica velocizza anche il processo di deterioramento esterno della batteria. Quindi, dovrebbero essere sostituite spesso. La nuova membrana realizzata da alcuni esperti potrebbe risolvere tutti questi problemi con un’unica soluzione.

Auto elettriche: le batterie al litio-zolfo sono sostenibili e cinque volte più potenti, ma durano di meno

“La sfida al giorno d’oggi è realizzare una batteria che aumenti la propria potenza, duri per centinaia di cicli e il tutto senza costare troppo”. Il professor Kotov ha descritto il nuovo design come “quasi perfetto”. Consente alle nuove batterie al litio-zolfo di incrementare capacità ed efficienza. La durata prevista di 1.000 cicli, tuttavia, comporterebbe una sostituzione della batteria in media ogni 10 anni. I vantaggi sono innegabili: i materiali utilizzati sono più facili da reperire, meno dannosi per l’ambiente.

I lati negativi delle batterie al litio-zolfo potrebbero superare gli aspetti positivi. “Riuscire ad utilizzare materiali più convenienti, più diffusi e più sostenibili è fondamentale per le batterie delle auto elettriche più recenti”, quindi non si può continuare a far affidamento su quelle al litio solo perché al momento durano molto di più in termini di cicli.