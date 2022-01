Le funzioni per la privacy introdotte con iOS 15, in versione beta con iCloud+ di Apple, rendono più difficile tenere traccia delle attività degli utenti. In particolare, in Europa le aziende vogliono abolire e bloccare la funzione Privacy Relay.

L’intenzione dell’azienda è impedire ai provider di rete e ai siti web di tracciare l’indirizzo IP e i DNS degli utenti. Tuttavia, come riportato da The Telegraph, aziende tra cui Vodafone, Orange e T-Mobile sono preoccupate perché sarebbe bloccato l’accesso ai dati che supportano la loro rete e proteggono gli utenti da materiale online dannoso.

“Apple pretende di migliorare la privacy degli utenti quando sono connessi crittografando e reindirizzando il traffico, tagliando al contempo altre reti e server dall’accesso a dati e metadati di rete vitali, compresi gli operatori”.

Apple: la nuova funzione per la privacy mette in difficolta operatori e altre aziende

“Inoltre, l’azienda danneggia gli altri per poter competere nei mercati digitali. Tuttavia, potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità degli operatori di gestire in modo efficiente le reti di telecomunicazione”. Una lettera a riguardo è stata inviata ad agosto e firmata dagli amministratori delegati delle rispettive società citate prima.

Le preoccupazioni per la funzione Private Relay, secondo Nader Henein, è la sua accessibilità. “La Commissione Europea ha discusso tali preoccupazioni negli incontri con gli operatori e ha chiesto chiarimenti preliminari ad Apple”.

“La Commissione continuerà ad impegnarsi con le parti interessate per chiarire ulteriormente le possibili questioni tecniche e giuridiche alla base dell’implementazione del servizio”.