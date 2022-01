Nel mondo Android uno dei pericoli maggiori a cui ogni utente è esposto ogni giorno è senza alcun dubbio quello dei malwares, i piccoli programmi malevoli infatti, pullulano nel web e sono pronti a infettare ogni device che gli capita a tiro, in modo da poter prendere possesso di tutti i dati contenuti in memoria.

Questa tipologia di software dannoso si diffonde sfruttando delle app banalissime come vettori che vengono definite droppers, a prima apparenza sembrano banalissime applicazioni, però poi appena installate assumono il controllo del device e iniziano a prendere tutto ciò che è disponibile, files vari, immagini, chat e contatti.

Il rischio di incappare in questo tipo di app è davvero elevato se avete l’abitudine di scaricare eseguibili dal web piuttosto che dagli stores, infatti nel web non puoi mai verificare a pieno l’autore dell’apk e dunque non sai mai ciò che ti cpita.

App da non installare assolutamente