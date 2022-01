Le schede video della serie Radeon di AMD vantano un lungo seguito di clienti dettisi soddisfatti delle performance nel contesto del gaming. Ad un buon hardware deve sempre essere contrapposto un software degno di nota che consenta di esprimere al meglio le potenzialità delle componenti di potenza video.

La società ha appena concessa un video ed una descrizione di quelle che saranno le novità del nuovo aggiornamento che promette il 70% di performance in più nei Giochi PC. La suite software amplia le possibilità di utilizzo con l’implementazione della cosiddetta Super Resolution. Vediamo di capirne di più.

AMD Super Resolution: un piacere per gli occhi, stratosferica potenza di gioco

Nel corso del primo trimestre 2022 assisteremo ad un’elevazione di potenza tremenda nel comparto Adrenalin Software con tre funzionalità nuove a beneficio di numerose GPU tra cui quelle della serie RX5000 ed RX6000.

La prima delle novità citate da AMD riguarda la sopra citata Super Risoluzione che garantirà un boost di performance fino al 70% alla risoluzione 4K partendo da un array base di 1.440p. Il supporto agli RSR punta a superare il limite di capacità precedente offrendo ai gamer nuove prospettive di intrattenimento.

Tra le altre funzioni si citano anche AMD Link con supporto multi player fino a 4 giocatori da qualsiasi device e Privacy View che sfrutterà gli occhi dell’utente per oscurare parti di display che non vengono guardate a vantaggio di un incremento della riservatezza per sessioni in aree pubbliche o affollate.

A seguire, come indicato all’inizio, un breve video che illustra le novità salienti del nuovo update AMD che potremo scaricare nelle prossime settimane.