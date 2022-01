La piattaforma di e-commerce più conosciuta al mondo, Amazon, ormai è arrivata a vendere di tutto, anche oggetti parecchio costosi. Basta pensare a dispositivi elettronici come smartphone di ultima generazione, frigoriferi, televisioni, che delle volte non faticano a superare i mille euro di spesa.

Per cercare di proteggere di più gli acquisti di noi clienti, ha recentemente deciso di introdurre un nuovo sistema di sicurezza per i pacchi di valore. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Amazon: parola chiave per i pacchi di valore

Secondo varie segnalazioni sembra che Amazon abbia introdotto in Italia una nuova funzione che permetterà a chi acquista oggetti di valore di avere una sicurezza in più che il pacco verrà davvero consegnato. Poiché in tanti sono stati testimoni di corrieri Amazon che hanno lasciato incustoditi pacchi che invece avrebbero dovuto essere consegnati personalmente. Questo è un problema particolarmente sentito per prodotti di un certo valore che se rubati da qualche vicino o passante poco onesto potrebbero creare più di un grattacapo.

La novità riguarda l’introduzione di una parola in codice alfanumerica di 6 caratteri, una sorta di password, che verrà fornita via email all’acquirente e che dovrà essere comunicata al corriere Amazon, in modo da confermare la consegna. Il codice potrà essere ovviamente anche fornito ad una persona di fiducia visto che non è comunque richiesta nessun tipo di conferma sul nome del ricevente.

Chi ha trovato questa opzione su Amazon racconta della sua attivazione per prodotti oltre i 300 euro. Non è però chiaro se questa opzione possa essere disattivata dall’utente. Il codice, oltre che nella mail è recuperabile anche nella sezione “I miei ordini”.