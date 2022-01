Anche in questo periodo invernale non mancano le truffe per tutti coloro che hanno un profilo attivo su WhatsApp. In linea con le precedenti settimane, nel 2022 la piattaforma si conferma una vera calamita di fake news, soprattutto per quanto concerne il tema del Covid.

WhatsApp, le fake news con i Green Pass in vendita a 100 euro

A favorire la nuova esplosione delle fake news di WhatsApp sono i provvedimenti decisi dall’Italia in termini di obbligo vaccinale per gli over 50. Molte persone che non desiderano vaccinarsi vengono intercettate dai malintenzionati della chat con la proposta di finti Green Pass rafforzati da acquistare al costo di 100 euro.

Ovviamente i messaggi che si leggono su Green pass e sul loro relativo acquisto sotto banco nascono delle naturali truffe per i lettori. Catturando l’attenzione del pubblico, l’obiettivo dei malintenzionati è semplicemente quello di estorcere denaro agli scettici del vaccino.

Tutti coloro che cadono trappola di questo genere di messaggi su WhatsApp, così come su altre piattaforme di messaggistica come Telegram, potrebbero mettere a serio rischio anche le loro informazioni riservate. Da non sottovalutare anche l’eventualità di possibili servizi a pagamento attivati in automatico sui piani tariffari TIM, Vodafone e WindTre delle vittime.

Per quanto riguarda il Green Pass, il Green Pass rafforzato o anche il nuovo obbligo vaccinale, tutte le informazioni da considerare sono solo ed esclusivamente quelle rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali o locali. In caso di messaggi sospetti su WhatsApp per il tema Covid è sempre bene segnalare ai tecnici della chat o alle autorità competenti.