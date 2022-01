Vodafone si propone come la vera sorpresa di questo inizio 2022 nel campo della telefonia mobile in Italia. Il gestore inglese non si arrende dinanzi ad Iliad ed alle sue tariffe low cost. Per assicurare un’alternativa all’operatore francese, il provider assicura ai clienti che desiderano effettuare la portabilità la tariffa Special 100 Giga.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per aprire il nuovo anno

La Special 100 Giga non ha nulla da invidiare alla Giga 120 di Iliad, né per quanto concerne le soglie di consumo, né per quanto concerne i costi. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti senza limiti per le telefonate verso tutti, SMS infiniti da inviare a tutti ed anche 100 Giga per internet con la tecnologia del 4G.

Il costo per il rinnovo della tariffa è davvero molto conveniente: solo 8,99 euro con pagamento previsto ogni trenta giorni. A questo costo, gli abbonati dovranno aggiungere soltanto un piccolo extra dal valore di 10 euro per attivare la SIM.

Solo per i clienti che effettuano una nuova attivazione della Special 100 Giga, Vodafone assicura anche una garanzia inedita. Il gestore si impegna a mantenere il costo inalterato dell’offerta almeno durante i primi sei mesi. Il semestre d’apertura dell’abbonamento non prevede quindi rimodulazioni per prezzi e soglie di consumo.

I clienti che sono interessati a questa promozione possono rivolgersi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Unica eccezione è per gli attuali abbonati di Iliad: per questa fascia di pubblico è infatti assicurata anche la possibilità dell’attivazione online per l’offerta.