Un semplice test che negli ultimi giorni sta spopolando in rete sui social network. Non ha ovviamente nessuna valenza scientifica, ma è un modo particolare per far passare il tempo a chi si annoia, facendolo cimentare in una sfida. Riesci a svelare il segreto del cerchio rosso?

Un cerchio rosso con un segreto: riesci a svelarlo?

(La soluzione è più in basso, se non vuoi che sia svelata scorri lentamente)

All’apparenza questo potrebbe sembrare un semplice cerchio rosso, ma guardandolo attentamente potrete notare che ci sono delle macchie al centro. Queste vanno a formare una figura ben precisa, il vostro compito è quello di identificarla.

Potete fare ciò che volete, girare il telefono, inclinarlo, strizzare gli occhi o tutto ciò che preferite. Non avete limiti di tempo. Usate la tecnica che preferite, la cosa importante è arrivare al risultato. Cosa si nasconde nel cerchio?

A quanto pare non tutti riescono a trovare la risposta giusta. Solo le persone con la vista più raffinata ci riescono. Se siete tra quelli usciti sconfitti dalla sfida, non preoccupatevi. Qui sotto potete trovare l’immagine del cerchio con la soluzione svelata.

Mi raccomando, non fate i furbi e buon divertimento!