Un volantino Trony così interessante era da tanto tempo che non lo vedevamo, gli utenti possono davvero pensare di spendere molto poco sui vari prodotti di tecnologia, con un fortissimo focus sugli smartphone, o più precisamente sulla telefonia mobile di ultima generazione.

Il risparmio ha raggiunto i massimi livelli da Trony, grazie alla presenza di un volantino che finalmente è stato attivato sull’intero territorio, riducendo di molto i prezzi di vendita dei prodotti più in voga ed interessanti. Tutti vi possono accedere senza distinzioni o vincoli particolari, ricordando comunque che è sempre prevista la garanzia legale la cui durata è complessivamente di 24 mesi.

Trony senza limiti: queste offerte sono le migliori

Le occasioni attivate in casa Trony fanno letteralmente sognare gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone di casa Samsung, preferibilmente di fascia altissima. Ecco quindi che i 699 euro richiesti per il Galaxy S21, nella sua variante da 128GB di memoria interna, assumono una connotazione completamente differente. Lo stesso discorso è valido per il Galaxy Z Flip3, disponibile a circa 50 euro in più rispetto al precedente; pensare di poter acquistare un foldable con “soli” 749 euro, rappresenta sicuramente un ottimo passo in avanti.

Il volantino non si ferma qui, proseguendo nell’elenco di offerte, notiamo la presenza di ottimi prodotti a meno di 400 euro, quali possono essere Xiaomi Redmi Note 10 5G, passando anche per Oppo Find X3 Lite, Galaxy A52s o TCL 20L. Maggiori informazioni le potete reperire a questo indirizzo.