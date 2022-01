A partire dal prossimo 17 gennaio 2022 l’operatore Tim modificherà il proprio portafoglio di offerte tariffarie per le reti mobili. Più precisamente lancerà in commercio le nuove offerte denominate Magnifica, Executive e Premium.

In alcune casi, queste offerte, avranno già dei servizi inclusi, proprio come avviene con le omonime offerte dedicate alla rete fissa. Scopriamo in anteprima qualche dettaglio.

Tim pronto a lanciare Magnifica, Executive e Premium Mobile

Come avviene per le offerte di rete fissa, anche le versioni per il Mobile di Magnifica ed Executive avranno inclusi gratuitamente alcuni servizi aggiuntivi, che oltre a quelli relativi all’assistenza, Prima Classe e Quality Care, potranno essere anche TIM Safe Web Plus, il cloud di Google One e in più anche TIM One Number per l’uso della stessa numerazione su uno smartwatch.

In generale, tutte le nuove offerte dell’operatore verranno proposte con un bundle di Giga che sarà più alto in caso di attivazione con TIM Ricarica Automatica, mentre se si sceglierà di utilizzare l’addebito del costo mensile su credito residuo la quantità di traffico dati sarà la metà. L’offerta Magnifica è composta da minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet a 19.99 euro al mese. Inclusi si avranno anche 250 minuti, 250 SMS e 3 Giga utilizzabili in Roaming fuori dall’UE, Tim One Number, Google One 100 GB e Tim Safe Web Plus.

L’offerta Executive propone invece minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di traffico internet a 15.99 euro al mese. In questo caso si avranno inclusi Google One 100 GB per 3 mesi e Tim Quality Care. Infine, l’offerta Premium comprende sempre minuti ed SMS illimitati, con 10 GB di traffico internet al prezzo di 12.99 euro al mese con incluso 3 mesi di Google One 100 GB. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.