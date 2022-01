Postepay, utenti prosciugati dei risparmi: occhio alla nuova truffa

Ancora molti rischi sono in agguato in rete per tutti coloro che hanno pieno possesso di una Postepay. Anche in questi primi giorni del nuovo anno, continuano i tentativi di truffa a danno dei titolari di un conto con Poste Italiane: ciò nonostante gli ampi passi in avanti fatti proprio da Poste Italiane per garantire la sicurezza online dei suoi clienti.

I titolari di una carta Postepay devono tenere bene gli occhi aperti e prestare particolare attenzione ai tentativi di phishing.

Postepay, anche nel nuovo anno il rischio per i risparmi

La meccanica degli hacker della rete è oramai consolidata. Costoro si fingono operatori di Poste Italiane ed inviano SMS e mail spam agli utenti di Postepay con messaggi di impatto oltre che sorprendenti. In alcuni casi ai titolari della carta viene presentato lo scenario del conto chiuso in maniera unilaterale, in altri l’accredito di cifre considerevoli (più di migliaia di euro) sul conto.

Questi messaggi sono una vera e propria trappola per i clienti Postepay. Indirizzando i lettori su appositi link in allegato, infatti, i malintenzionati riescono in questo modo ad accedere alle informazioni personali di tanti individui. Con la condivisione delle informazioni per l’home banking, inoltre, anche il pericolo per i risparmi potrebbe essere davvero alto.

La difesa degli utenti Postepay passa dall’attenzione quotidiana. Per le mail, ad esempio, gli utenti possono verificare il dominio: se questo è speculare a quello Poste Italiane, la mail risulterà autentica. Per verificare gli SMS, invece, ci si può affidare al reale servizio assistenza di Poste Italiane via call center.