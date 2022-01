Il colosso OnePlus ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per le sue cuffie true wireless più recenti, le OnePlus Buds Pro. L’update arriva con un’interessante novità per la connettività.

Il nuovo firmware per le OnePlus Buds Pro corrisponde alla build 531.531.410 e introduce la novità principale denominata Dual Connection. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

OnePlus Buds Pro aggiornate con una novità

La nuova funzione Dual Connection permette di connettere le cuffie a due dispositivi simultaneamente, e verrà trasmesso il contenuto alle cuffie dal dispositivo in riproduzione. La funzionalità funziona nativamente accoppiando le cuffie a dispositivi OnePlus, per gli smartphone non OnePlus sarà invece necessario scaricare l’app HeyMelody per utilizzarla.

L’aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale. Il rollout dovrebbe completarsi nei prossimi giorni. La funzione Dual Connection è sistemata tra le impostazioni delle cuffiette wireless. Dopo averla attivata si potranno connettere via Bluetooth a due dispositivi contemporaneamente, anche un Android ed un iOS, con gli auricolari che passeranno automaticamente da una sorgente all’altra a seconda di quale delle due stia riproducendo un contenuto.

Altra novità dell’aggiornamento è l’arrivo del supporto al codec LHDC sui OnePlus 9 e 9 Pro con OxygenOS 12. “Goditi lo streaming audio ad alta definizione su OnePlus Buds Pro per un suono espressivo che brilla”, commenta l’azienda sul forum. L’installazione dell’aggiornamento richiede che Buds Pro abbiano almeno il 30% di batteria e, secondo OnePlus, impiega dai tre ai cinque minuti.