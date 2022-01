Gli smartphone sono fortemente scontati da MediaWorld, la nuova campagna promozionale vuole raggiungere più utenti possibili, per questo motivo sono stati proposti prodotti a prezzi bassissimi, e dalla qualità decisamente elevata.

Come tutte le precedenti soluzioni dell’azienda, anche la corrente è da ritenersi fruibile praticamente in ogni negozio sul territorio, con l’estensione dell’e-commerce. In netto contrasto con quanto visto in passato, tuttavia, segnaliamo la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, che in genere ammontano ad un massimo di 9,99 euro.

MediaWorld: quante offerte dai prezzi veramente bassissimi

Innumerevoli prezzi convenienti sono a vostra disposizione nel volantino MediaWorld, in poco tempo il risparmio ha raggiunto livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa, grazie anche alla presenza di ottimi smartphone dalle elevate prestazioni.

Volendo approfondire la conoscenza della campagna, notiamo ad esempio l’inclusione degli ultimi Apple iPhone, quali sono i modelli 13 e 13 Pro, a prezzi che oscillano tra 879 e 1099 euro. Sono anche presenti ottime rappresentazioni del mondo Android, con Galaxy S21 FE, ultimo modello della lineup proposto nel periodo a 699 euro, passando anche per l’interessante Galaxy S21 standard, acquistabile a 749 euro. Nel mezzo troviamo prodotti più economici, come Galaxy A12, Galaxy A03s e altri ancora.

Tutte queste proposte sono raccolte al seguente link, in modo da avere la possibilità di conoscere da vicino i singoli prezzi, ancora prima di decidere se recarsi in negozio per eventualmente completare l’acquisto.