Come annunciato anche dall’Amministratore Delegato Benedetto Levi, il gruppo francese Iliad tra pochi giorni lancerà la propria rete fissa con Fibra. Un’offerta di rete fissa molto attesa quella di iliad, visto che si preannuncia come molto interessante.

L’operatore punta, anche per la rete fissa, a mantenere gli stessi principi di chiarezza tariffaria già visti per il mobile. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni delle ultime ore.

Iliad: manca pochissimo al lancio della rete fissa

Levi ha rivelato a “Il Sole 24 Ore” che per il lancio commerciale dell’offerta di rete fissa mancherebbero pochi giorni e che l’offerta inizierà ad essere disponibile solo con la rete Open Fiber (quindi in FTTH) e solo successivamente sarà offerta copertura anche per le abitazioni coperte da FiberCop (quindi FTTC e FTTH).

Levi non dice quando, ma si capisce che i tempi sono maturi: insomma, tutto è pronto per il debutto. Del resto bisogna cavalcare l’onda del successo, con un 2021 che si è chiuso con il raggiungimento, anzi, il superamento, degli obiettivi di espansione della rete (8.724 impianti attivi in Italia, 200 in più rispetto a quanto preventivato) e una quota clienti che è oltre 8 milioni.

Per il 2022 è previsto un giro d’affari di circa 1 miliardo di euro, che potrebbe crescere nel caso in cui l’azienda decidesse di lanciare offerte B2B dedicate alle imprese e ai professionisti nella telefonia mobile, e magari di mettere a disposizione la sua rete ad eventuali operatori virtuali. A questo punto non ci resta che attendere per scoprire la data ufficiale di lancio.