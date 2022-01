Iliad si dimostra molto convenite anche nel 2022. Il provider francese anche nel nuovo anno vuole mantenere fede alla sua nomea di operatore low cost, grazie ad una serie di interessanti tariffe. Tra queste, la migliore è senza dubbio la Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno consumi senza limiti per chiamate e SMS con 120 Giga al semplice costo di 9,99 euro.

Iliad, due tariffe alternative con 80 e 40 Giga

Oltre alla Giga 120 ci sono altre importanti tariffe che Iliad mette a disposizione di tutti gli abbonati. Il gestore infatti prevede anche la sottoscrizione di altre due tariffe come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 da molto tempo oramai ha sostituito nei listini di Iliad la promozione Giga 50. I clienti che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica, 80 Giga per la navigazione internet con 4G tra cui anche 6 Giga per navigare in internet dall’estero con la tecnologia del roaming. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

In alternativa a questa promozione con 80 Giga, i clienti potranno anche scegliere la Giga 40. In questa circostanza il prezzo fissato per il rinnovo della tariffa è di soli 6,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per navigare in rete.

Sia per queste due tariffe sia per la principale Giga 120, i clienti di Iliad dovranno aggiungere un costo una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.