Un elenco nascosto di prodotti scontatissimi vi attende direttamente da Expert, la nuova campagna promozionale convince anche i più restii all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, riducendo di molto i prezzi di vendita dei prodotti più interessanti e richiesti del periodo.

Il volantino che potrete trovare discusso nel nostro articolo, rappresenta una delle migliori soluzioni del 2022, infatti sono elencati sconti da pazzi con prezzi molto più bassi del normale. Gli acquisti sono anche possibili direttamente online sul sito ufficiale, il quale permette di ricevere la merce presso il domicilio, pagando difatti le spese di spedizione per la consegna stessa.

Expert da prima della classe: sconti così sono inaspettati

Il volantino Expert riesce a catturare l’attenzione degli utenti che vogliono ancora oggi cercare di risparmiare il più possibile, anche nel momento in cui si punta ad un top di gamma vero e proprio. E’ questo il caso di Oppo Find X3 Neo, un best buy assoluto nel 2022, con il suo prezzo finale di vendita di soli 549 euro. L’alternativa più costosa è rappresentata da Apple iPhone 12 Mini, un terminale di pregevole fattura per il quale si spenderanno 649 euro.

Volendo invece abbassarsi al di sotto della soglia dei 400 euro, ecco arrivare Motorola Moto G30, TCL 20L, Redmi Note 10, Motorola E7i e anche Oppo A53s. Tutte queste offerte sono raccolte direttamente nelle pagine che potete trovare elencate al seguente link, diretto al sito ufficiale di Expert stessa.