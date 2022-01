Euronics velocizza i tempi e propone ai consumatori una serie di sconti veramente assurdi, promettendo a tutti la possibilità di spendere al minimo indispensabile sui prodotti di fascia alta, focalizzandosi altresì sugli smartphone più promettenti.

Risparmiare con euronics potrebbe essere davvero molto semplice, data comunque la possibilità di fruire della campagna nei vari negozi in Italia, ma rispettando le limitazioni imposte. Dovete infatti sapere che gli sconti sono disponibili su tantissimi prodotti, vincolando i prezzi a specifici soci della nota catena. Il volantino sottostante è sicuramente attivo presso Euronics Nova, per il resto si consiglia di verificare di persona presso il punto più vicino alla residenza.

Euronics da primato: solo oggi i prezzi sono ai minimi storici

Risparmiare con Euronics è facilissimo, grazie ad un volantino che presenta importanti riduzioni sui più svariati prodotti di elettronica, e non solo. I top di gamma sono perfettamente rappresentati dalla coppia più amata dal pubblico, stiamo parlando di Galaxy S21 e S21+, in vendita addirittura allo stesso prezzo, basteranno 749 euro per il loro acquisto definitivo. Volendo invece acquistare un prodotto di casa Oppo, il consiglio è di scegliere uno tra Oppo Reno6, Reno 6 pro e Find X3 neo, con prezzi che variano tra 429, 699 e 549 euro.

Chiaramente le promozioni di casa Euronics non terminano qui, nella fascia immediatamente inferiore, ovvero al di sotto dei 400 euro, sarà possibile anche acquistare Redmi 10, Redmi 9C, Redmi Note 10S, Realme C25Y, Realme 8i e altri ancora. Tutte le offerte sono raccolte a questo link.