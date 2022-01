Esselunga riesce come al solito a convincere moltissimi utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, proponendo difatti una campagna promozionale piena zeppa di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano, per risparmiare al massimo.

Gli sconti, come al solito del resto, sono da considerarsi attivi solamente nei punti vendita fisici, ciò sta a significare che sarete costretti a recarvi personalmente presso gli stessi, per avere la certezza di risparmiare sui vari acquisti. Indipendentemente da ciò, tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 2 anni, ed anche nella loro versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Esselunga: quanti sconti da non lasciarsi sfuggire

Numerosi prodotti sono in promozione direttamente da Esselunga, in questi giorni di metà mese, infatti, gli utenti possono pensare di acquistare un incredibile Xiaomi Mi 11 Lite 5G, ovvero uno smartphone appartenente alla fascia intermedia della telefonia, con pregi sicuramente rappresentati dalla connettività 5G e da un comparto fotografico di alto livello, pagandolo solamente 319 euro.

Se l’intenzione è comunque di spendere al massimo 129 euro, allora l’alternativa più valida è sicuramente il Samsung Galaxy A03s, disponibile nel periodo corrente a 129 euro, con il quale è davvero molto facile godere di discrete prestazioni, senza spendere poi così tanto.

Queste sono le proposte principali del volantino Esselunga, se siete interessati ad approfondirne la conoscenza, il consiglio è di premere qui per scoprire e conoscere da vicino i singoli prezzi attivati.