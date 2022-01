Tutti gli utenti in Italia sono alla ricerca di smartphone sempre più scontati ed economici, ecco allora che Coop e Ipercoop hanno giustamente pensato di invogliare la maggior parte di noi all’acquisto, con una campagna promozionale degna di nota, e ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

I prezzi più bassi sono disponibili, a differenza di quanto avevamo visto nelle scorse settimane, in esclusiva nei negozi fisici, in questo modo non sarà possibile completare l’acquisto affidandosi al sito ufficiale di Coop e Ipercoop, almeno sfruttando i medesimi sconti. I prodotti, al netto di indicazioni differenti, sono da considerarsi distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro versione no brand, solo quando si tratta di telefonia mobile.

Ricevete gratis sul vostro smartphone i codici sconto Amazon, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram, scoprirete anche tante offerte.

Coop e Ipercoop sono assurde: arrivano prezzi da primato

La spesa da Coop e Ipercoop è davvero ridotta ai minimi termini su alcuni prodotti altrettanto interessanti, un esempio può essere portato su una selezione di smartphone da meno di 200 euro, i quali comunque sono in grado di garantire al consumatore finale discrete prestazioni generali. I prodotti in questione sono rappresentati dal Samsung Galaxy A12, la punta di diamante, il migliore fra tutti, data la richiesta finale di soli 149 euro.

Coloro che invece si sentiranno pronti a risparmiare ancora di più sui vari acquisti, ecco arrivare la possibilità di optare per uno Xiaomi Redmi Note 9AT proposto addirittura a soli 99 euro, per finire sullo ZTE Blade A31, in vendita rispettivamente a soli 69 euro. Per maggiori informazioni, ricordatevi comunque che sarà possibile affidarsi al sito ufficiale.