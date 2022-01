Carrefour sta cercando in tutti i modi di attirare l’attenzione degli utenti pronti ad acquistare la tecnologia di ultima generazione, il suo volantino riprende tutto quanto avevamo già visto nelle scorse settimane, riducendo di molto i prezzi di vendita dei migliori prodotti.

Come al solito del resto, anche la campagna promozionale corrente è attiva solamente nei negozi fisici, gli acquisti possono essere completati solamente da coloro che si recheranno fisicamente presso gli stessi, con prezzi molto più bassi del normale. Non preoccupatevi, la disponibilità è estesa ad un qualsiasi negozio in Italia, con alle spalle garanzia di 2 anni su ogni singolo prodotto.

Le offerte Amazon, con anche i codici sconto gratis, vi aspettano in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram, correte ad iscrivervi subito.

Carrefour: questi sconti sono da far girare la testa

Carrefour appare assolutamente inarrestabile, anche il nuovo volantino focalizza la propria attenzione sulla telefonia mobile, riducendo di molto la spesa complessiva degli utenti che si avvicineranno al settore, sebbene comunque la qualità non sia particolarmente elevata.

Il più performante della selezione di Carrefour è il Samsung Galaxy A12, un modello lanciato nel corso del 2021, con il quale è possibile godere di discrete prestazioni, dietro il pagamento di un contributo finale pari a 169 euro. In alternativa è possibile comunque pensare di spendere pochissimo anche su Oppo A53s, un altro terminale dalle ottime prestazioni generali, disponibile a 159 euro, per finire con lo Xiaomi Redmi 9AT, il più economico fra tutti, acquistabile con un esborso di 94,90 euro. Tutte le altre informazioni del volantino discusso, possono essere raccolte sul sito ufficiale.