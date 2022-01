Android: questi 20 titoli a pagamento sono gratis adesso sul Play Store

Il mondo Android diventa di diritto uno dei più scelti dagli utenti, soprattutto per via dei numeri che ormai parlano molto chiaro. Le persone che utilizzano la piattaforma basata su Google sanno benissimo di avere a disposizione tutto, non solo per quanto riguarda lo smartphone in sé ma anche per quanto riguarda i servizi.

Sono circa 2 miliardi nel mondo coloro che si servono del robottino verde, il quale ormai è riuscito a far capire quanto sia importante il suo Play Store. Proprio oggi infatti sul celebre market, quello più popolato al mondo, ci sono dei titoli a pagamento che possono essere scaricati gratis da chiunque. La lista la trovate qui in basso con i link diretti per il download ufficiale.

Per avere anche le offerte migliori da parte del mondo Amazon, vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale al quale potrete accedere gratuitamente cliccando qui.

Android: il Play Store di Google regala gratis tutti questi titoli a pagamento