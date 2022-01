WindTre non perde terreno nemmeno in questi primi mesi del 2022. Il gestore arancione ha deciso di fare le cose in grande anche nella prima parte dell’anno. Tutti i clienti che decidono di cambiare la loro SIM e di passare all’operatore arancione potranno beneficiare dei vantaggi della ricaricabile WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

I clienti che optano per la WindTre Star+ avranno a disposizione un ticket di consumi mai visto prima con soglie quasi senza limiti e con i prezzi migliori nel mercato della telefonia mobile.

Nel dettaglio, gli abbonati di WindTre riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS infiniti da inviare a tutti contatti della rubrica e 100 Giga la connessione di rete anche con la tecnologia del 4G. Previsto un costo di rinnovo mensile pari a 7,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.

Tutti coloro che sono interessati a questa tariffa dovranno ottemperare ad alcune semplici condizioni. Come per altre promozioni, anche in questa circostanza WindTre chiede ai suoi utenti un costo una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.

Sempre in linea con le altre ricaricabili low cost, anche per la WindTre Star+ gli utenti interessati dovranno effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad può portare ad un attesa sino a tre giorni lavorativi.

L’attivazione della ricaricabile può essere richiesta presso uno dei punto vendita ufficiale del gestore sul territorio nazionale. Non disponibile per ora la possibilità di attivazione online.