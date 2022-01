Ancora oggi gli utenti di WhatsApp devono tenere sempre sotto controllo la loro foto profilo. La quasi totalità di coloro che hanno un profilo attivo sulla piattaforma di messaggistica hanno un’immagine di riconoscimento per il proprio account. Differentemente a quanto si immagini, i pericoli della chat non derivano soltanto dai messaggi. Un uso scellerato dell’immagine copertina potrebbe portare a seri guai.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi

I malintenzionati della rete sono sempre in agguato e sono sempre alla ricerca di immagini del profilo da rubare su WhatsApp. I cybercriminali purtroppo si servono anche di regole da parte della piattaforma, ancora oggi poco trasparenti.

Le regole di WhatsApp sono infatti molto più concessive rispetto a quelle di altre piattaforme di messaggistica o social network. A differenza di Instagram, ad esempio, su WhatsApp è possibile non solo visualizzare a schermo intero una foto profilo di un contatto ma è anche possibile effettuare uno screenshot senza alcuna notifica

Da qui due potenziali pericoli per tutti gli utenti. In caso di foto profilo rubata da parte dei malintenzionati, le vittime potrebbero essere coinvolte in pericolosi furti d’identità. I profili fake che spesso si notano su WhatsApp spesso hanno origine proprio da una foto profilo rubata.

Onde evitare qualsiasi problema, gli utenti possono provvedere alla cancellazione dell’immagine di copertina. In alternativa. attraverso il menù Impostazioni di WhatsApp è possibile anche garantire la visione dell’immagine ad i soli contatti della rubrica. Queste tecniche sono utili e necessarie per evitare la condivisione della foto con eventuali sconosciuti.