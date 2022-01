Il mondo del web è un posto ricchissimo di tante possibilità a disposizione di ogni utente ma allo stesso tempo, di pericoli, uno dei quali è senza alcun dubbio composto dai malware, i piccoli software malevoli pullulano e sono presenti in svariate forme, oramai nemmeno troppo facili da riconoscere dal momento che chi li crea non punta più semplicemente a dare fastidio alla vittima, bensì ad infiltrarsi nella macchina infettata per recare quanti più danni possibili.

A quanto pare alla lista dei pericoli a cui dovere dare conto dobbiamo aggiungerne uno nuovo, identificato dall’azienda di sicurezza informatica Intezer, si chiama SysJoker ed è in grado di infettare potenzialmente tutti i sistemi, MacOS, Windows e Linux, non a caso il malware è stato identificato proprio durante un attacco condotto contro un web server basato su Linux, pensate che nemmeno la piattaforma VirusTotal è stato in grado di identificarlo, solo la versione Windows.

SysJoker la backdoor definitiva

New #SysJoker backdoor targets Windows, Linux and macOS Discovered during an active attack on a Linux-based web server Linux and Mac versions are fully undetected in VirusTotal 🚷https://t.co/eMXBAMZvI4 pic.twitter.com/Abj1DylU96 — Intezer (@IntezerLabs) January 11, 2022

Sostanzialmente SysJoker è un malware che altro non fa che da backdoor, dunque da strumento di spionaggio all’hacker che lo controlla, non presenta dunque danni immediati e tangibili come ad esempio un ransomware, però il suo potenziale nel lungo periodo è decisamente molto più devastante, non a caso una volta penetrato in un dispositivo, può far crollare tutte le difese portare ad un furto di dati personali a dir poco devastante.

Una buona notizia per gli utenti è che questo malware non consiste in un attacco diretto lanciato da remoto, bensì necessita di essere scaricato ed installato manualmente, è infatti caratterizzato da un pacchetto composto da più versioni che si installano in base alla versione dell’OS da colpire.