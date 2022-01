Iliad ha grandi progetti anche per il 2022 e cerca di attirare sempre più clienti. Il provider francese, per rendere ancora più attrattive le sue iniziative, ha deciso di inserire nuovamente nel suo catalogo una della promozioni più popolari di sempre: la Giga 120.

Iliad, la tariffa del 2022 ed il 5G a costo zero

La Giga 120 rappresenta una vera certezza per quegli utenti che desiderano un ticket con soglie di consumo quasi illimitate e con un prezzo di rinnovo essenziale. Al costo di 9,99 euro ogni mese i clienti potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e all’estero, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga per la connessione internet. In aggiunta al costo mensile, ai clienti sarà chiesto un prezzo extra di soli 10 euro per l’attivazione della SIM.

A caratterizzare la convenienza della Giga 120 non ci sono soltanto i costi da ribasso e le soglie molto vantaggiose. I clienti infatti potranno anche beneficiare della tecnologia 5G. Come già previsto nelle precedenti settimane, Iliad conferma la sua strategia di netta opposizione a TIM e Vodafone.

A differenza dei due storici operatori della telefonia italiana, i clienti che attiveranno una SIM con Iliad potranno utilizzare le reti di nuova generazione completamente a costo zero.

Gli investimenti di Iliad sul 5G saranno sempre più continui nel corso di quest’anno. Se nel 2021, la tecnologia ha già toccato 20 città del nostro Paese, entro la fine del 2022 il gestore francese punta almeno a raddoppiare la copertura.